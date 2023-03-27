تامر حسني يكشف عن حالة حب مع جمهوره: "والله بحبكم"

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم تامر حسني، عن حالة حب بينه وبين جمهوره الكبير دون سابق انذار، حيث نشر تامر صورة جديدة له من خلال حسابه على موقع إنستجرام وعلق عليها بـ"والله بحبكوا أوي وتعليقاتكوا اللي بقرأها على حبكم و معايشتكم مع أغانيا من يوم ما ظهرت لحد النهارده كلها تعليقات طيبة وجميلة زيكوا فحسيت عايز أقولكوا أني فخور برحلتي معاكم وبمشاركتي في حياتكم في أفراحكم وأحزانكم سواء بأغانيا أو أفلامي أو أي بوست إيجابي بكتبهلكم ربنا يسعد قلوبكم".



تامر حسني

طرح النجم تامر حسنى، فيديو كليب جديد لأغنية "رمضان كريم"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، احتفالاً بالشهر الكريم ويعتبر هذا الكليب هو الثانى لأغنية رمضان كريم بعد أن طرحها النجم تامر حسنى العام الماضى، والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر.

يواصل النجم تامر حسنى تصوير مشاهد فيلمه الجديد "تاج" وذلك على كورنيش النيل بالزمالك، والمشاهد كانت تجمعه بالفنانة ساندى التى تشارك معه لأول مرة فى عمل فنى، ويعد هذا الفيلم ثانى تعاون يجمع تامر بالمخرجة سارة وفيق، حيث قدما سويًا فيلم "مش أنا" العام قبل الماضى.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسنى السينمائية فيلم "بحبك" الذى عرض فى السينمات المختلفة الفترة الماضية، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون.