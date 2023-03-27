شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زكى قدم مسلسلاً واحدًا فقط فى رمضان "هو وهى".. فى ذكرى رحيل النمر الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، ذكرى رحيل النجم الكبير أحمد زكى، رحل في مثل هذا اليوم 27 من مارس عام 2005، عن عمر ناهز 55 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، وعقب مشوار فنى حافل بالأعمال السينمائية القيمة، التى ما زالت خالدة فى أذهان الجماهير والمشاهدين.

كما أحب الجمهور أحمد زكى كثيرًا بسبب أدائه التمثيلى الرائعة الذى كان يظهر به في العديد من الأدوار التي ما زالت عالقة في أذهان محبيه في الوطن العربى، ولقبوه بـ "الامبراطور" و "النمر الأسود"، نسبة لأدواره الناجحة في السينما المصرية.

وُلد أحمد زكي في مدينة الزقازيق، وتخرج فى المدرسة الصناعية في الزقازيق عام 1967، ثمّ سافر إلى القاهرة لدراسة السينما، تخرج فى معهد القاهرة للفنون المسرحية عام 1974، بدأ مشوار النجومية عندما قدم دور البطولة في المسرحية الكوميدية "العيال كبرت" عام 1978، ثم انتقل إلى التمثيل التليفزيوني مؤديًا دور عميد الأدب العربى طه حسين في "مسلسل الأيام"، وقدم أكثر من ستين فيلما حقق من خلالهم نجاحا جماهيريا كبيرا.

وبمناسبة أن ذكرى رحيل النمر الأسود تمر في شهر رمضان، قدم النجم أحمد زكى مسلسل واحد عرض في شهر رمضان و هو مسلسل " هو و هي" مع النجمة سعاد حسنى، وحلقات المسلسل أذيعت في الأيام العشر الأولى من شهر رمضان، عام 20 مايو 1985 و المسلسل من تأليف سناء البيسى و إخراج يحيى العلمى.