شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على جوناثان ماجورز بسبب عدة تهم.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم القبض على الممثل الأمريكي جوناثان ماجورز بتهمة الاعتداء والخنق والتحرش، وذلك بعدما أجابت شرطة مدينة نيويورك على مكالمة أمس الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي، وقالت الشرطة في بيان "توصل تحقيق أولي إلى أن رجلاً يبلغ من العمر 33 عامًا كان متورطًا في نزاع منزلي مع امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا".



جوناثان ماجورز

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، أبلغت الضحية الشرطة أنها تعرضت للاعتداء، ومن ثم وضع الضباط الرجل البالغ من العمر 33 عامًا في الحجز دون وقوع حوادث، نُقلت المرأة إلى مستشفى محلي بإصابات طفيفة في رأسها ورقبتها، وهي في حالة مستقرة، حسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

قالت كاري جوردون، ممثلة ماجورز: "لم يرتكب أي خطأ، ونحن نتطلع إلى تبرئة اسمه وتوضيح ذلك"، وتم إطلاق سراح مايجورز من حجز الشرطة.

لعب مايجور دور البطولة في فيلم Creed III الذي تم إصداره مؤخرًا في دور داميان، صديق الطفولة لمايكل ب جوردان، وظهر ماجورز لأول مرة على الشاشة الكبيرة بـ شخصية كانج في فيلم Ant Man And The Wasp: Quantumania بعد ظهوره بنفس الشخصية في سلسلة Loki من Disney +.

من المقرر أن يلعب ماجورز دور البطولة في عدد من مشاريع Marvel القادمة قبل عام 2025، منها Avengers: The Kang Dynasty.

وفي حديثه عن تولي الدور، قال مايجورز: "أنا أشارك في عمل ضخم جدًا، ضخم جدًا، أنا أشعر بالتواضع، ولكننى متحمس، ومليء بالطاقة من أجل ذلك، لدي شغف لا يموت، وأنا أعلم أنني لا أفعل ذلك بمفردي".