شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة ومصطفى حجاج فى ديو جديد بتوقيع عزيز الشافعى وتامر حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة من تسجيل أحدث أغانيه التي يشاركه فيها المطرب مصطفى حجاج والأغنية كتبها الشاعر تامر حسين ولحنها عزيز الشافعى وتوزيع أمين نبيل ومكساج وهندسة صوتية هانى محروس، وهذا هو التعاون الأول بين حجاج والحكمدار عبد الباسط حمودة حيث شارك حمودة فى الفترة الأخيرة فى أكثر من ديو منهم عمر كمال ونيكول سابا وهدى وغيرهم.



عبد الباسط حمودة ومصطفى حجاج وصناع الأغنية

عبد الباسط حمودة انتهي من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "البطة الصفرا"، بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل، من كلمات والحان وتوزيع مصطفى برنس وبلال سرور وهانى ربيع وهندسة صوتية ومكساج مهندس ماهر صلاح.

وأحيا عبد الباسط حمودة مؤخراً حفلاً غنائيًا بساقية الصاوى وأعرب عن سعادته بنجاح الحفل حيث قال لـ"الخليج 365": جمهور الساقية جمهور راقٍ وسميع وبيفهم طرب وغناء جيدًا وأشكره على الحضور، وأنا أكن له كل احترام وهو السبب الرئيسى لـ حب حفلات الساقية وانتظارها بفارغ الصبر.

وكان قد طرح مؤخرًا حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة أحدث أغانية " قرايب مين" كلمات السيد العطار وألحان أحمد العربى، وتوزيع نوار البحيرى على قناته الخاصة على اليوتيوب وعلى كافة الإذاعات، والمنصات الالكترونية والمحطات الفضائية.

ولد عبد الباسط حمودة 21 فبراير 1960 ببلدة أبو قير فى الإسكندرية، ونشأ فى حى شعبى بسيط، وهو ما تأثرت به شخصيته بعد ذلك، وقد ترعرع على سماع الأغانى الشعبية، فحفظ العديد منها، ومن هنا كانت انطلاقته حيث بدأ مشواره الفنى بالغناء فى الأفراح والمناسبات الخاصة داخل منطقته والمناطق المجاورة، بعد ذلك ذاع صيته وبدأ فى تسجيل أغانيه الخاصة، والتى لاقت فى وقت لاحق إعجاب الكثير.