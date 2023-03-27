شكرا لقرائتكم خبر عن بري لارسون: كنت خائفة من الانضمام إلى عالم مارفل السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة العالمية بري لارسون عن أنها كانت "خائفة مما سيحدث" لها عندما انضمت إلى عالم مارفل السينمائي، حيث أكدت الممثلة، التي ظهرت لأول مرة في عالم مارفل السينمائى في عام 2019 ، بـ شخصية كابتن مارفل، إن فكرة لعب دور بطل خارق أخافتها في البداية بسبب الاهتمام الذى يدور حولها.

صرحت لارسون لـ Harper’s Bazaar قائلة:"كنت خائفة مما سيحدث لي، كنت مثل ماذا سيحدث بعد ذلك، ومن أهم صفات مهنتى هي طريقة تعاملى مع ما أشعر به".

ستعيد لارسون تمثيل دورها كابتن مارفل في فيلم The Marvels في خلال هذا العام، جنبًا إلى جنب مع إيمان فيلاني في دور السيدة مارفل، وتيونا باريس في دور مونيكا رامبو، وصمويل إل جاكسون في دور نيك فيوري، الفيلم من إخراج نيا دكوستا، التي أخرجت فيلم Candyman الذى طرح عام 2021.

فى الجزء الثانى من فيلم الأبطال الخارقين Captain Marvel، تنقل الشركة الأحداث من تسعينات العقد الماضى إلى وقتنا الحالي، وذلك من خلال كتابة الفيلم بطريقة جديدة، مع إضافة العديد من الأحداث المبتكرة، وستقوم الكاتبة ميجان ماكدونال، بكتابة سيناريو العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشره موقع "hollywoodreporter".

واختارت الشركة الكاتبة الصاعدة ميجان ماكدونال، وهى كاتبة في سلسلة مارفلWandaVision، لوضع نص برمجي جديد لمتابعة الموافقة المسبقة لـ الجزء الثانى من العمل، التي أخذت في عام 2019.

ويعد فيلمCaptain Marvel، هو أول عمل من شركة مارفل، الذى ركز بشكل أساسى، على السيدات، واستطاع النجاح في وسط كل الأفلام التي طرح أمامها، وأكد على ذلك بتخطيه حاجز المليار دولار أمريكى، إلى وقت إزالته من دور العرض المختلفة.

يذكر أنه حقق فيلم الأكشن والخيال العلمى Captain Marvel، ملياراً و200 مليون دولار إيرادات فى دور العرض، منذ طرحه 8 مارس من العام الماضى 2019، فى دور العرض المختلفة حول العالم.

وانقسمت الإيرادات بين 500 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 700 مليون دولار حول العالم.

فيلم Captain Marvel من بطولة برى لارسون، وجيما تشان، وماكينا جريس، ولى بيس، وبن مندلسون، وصامويل جاكسون، وجود لو، ودجيمون هونسو، ومن إخراج آنا بودن، وريان فليك، ومن تأليف جين كولان، وليز فلانهيف، وميج ليفاف، وكارلي مينش، ونيكول بيرلمان، وجنيف روبرتسون-دووريت، وروي توماس.

ودار الجزء الأول من فيلمCaptain Marvel، حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال فى الكون عندما تم اكتشاف أن كوكب الأرض فى منتصف حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.