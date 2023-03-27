شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "ضرب نار" على on يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة on حصريا فى العاشرة والنصف مساء، مسلسل ضرب نار، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وتدور قصة مسلسل ضرب نار في إطار شعبي تشويقي، إذ تبدأ الأحداث في إحدى قرى صعيد مصر، حيث يعيش جابر الكوماندا (أحمد العوضي) مع أسرته المكونة من والدته وشقيقه وشقيقته، ويمتلك محل "كاوتشات سيارات"، وفجأة تنقلب حياته ويضطر لترك قريته بعد جلسات عرفية، بسبب ثأر خاص بمحسن ابن عمه.

يذهب جابر إلى القاهرة وبالتحديد إلى حي روض الفرج بشبرا وهناك يلتقي بمهرة أبو الليل (ياسمين عبدالعزيز)، حيث يستأجر منها محل أسرتها، كما تعمل مهرة في مصنع "عبايات" يقع في منطقة شعبية، وتكون مسئولة عن أخيها طارق، وأختها لولي بعد وفاة والدهم، وتتصاعد الأحداث بين جابر ومهرة حتى يرتبطا، ولكن يحدث لهما ما يغير مصير الأحداث حيث يدخل إلى السجن، ويتعرف على أحد تجار السلاح، وتقع مهرة تحت ضغط زيدان أحد رجال الأعمال الذي له أعمال غير مشروعة، وتتطور الأحداث بخروج جابر من السجن، لنعرف مصير علاقتهما.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الاتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، اسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

وغابت ياسمين عبد العزيز عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، بعدما قدمت مسلسل "اللى مالوش كبير" فى 2021 وشارك فى بطولته أحمد العوضي، وخالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.