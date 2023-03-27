شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 4.. مشهد كوميدى يجمع بين روبى وزينب العبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، مشهدا كوميديا جمع بين الدكتورة صفية "روبي" ومستورة الخادمة "زينب العبد" عندما دخلت صفية المطبخ، ووجدت ماكينات حديثة مثل ماكينة القهوة والميكرويف، وعندما أظهرت اندهاشها لمستورة، أوضحت مستورة لها بطريقة كوميدية أن لديهم كل ما هو حديث، وأنها تطلب هذه الماكينات والأجهزة من على الإنترنت، وعندما طلبت منها روبي مشروبا ساخنا تفاجأت أنها تعرف أسماء المشروبات باللغة الإنجليزية، كل ذلك في إطار كوميدي.

مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين ومعارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.