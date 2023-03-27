شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 4.. مى عمر تذهب لشقة محمود فارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، باتصال "شريف" محمود فارس، بـ"بثينة" مي عمر، وطلب أن يقابلها، وطلب أن تأتى له في منزله، ولكنها رفضت، وأخبرته بأنه عندما تستيقظ من النوم ستتفق معه أين سيتقابلان.

واتصلت "عاليا" داليا مصطفى بزوجها "عمرو" ياسر جلال، للاطمئنان عليه ولكى تطمئنه على صحة والدتها، كما أخبرته باصطحاب "أمجد" مراد مكرم للمنزل حتى يتناول الغداء معهما، وهو ما حدث بالفعل.

وانتقل المشهد إلى "بثينة" مي عمر، التي ذهبت إلى منزل "شريف" محمود فارس، رغم رفضها في البداية، فهل ستخون زوجها "عمرو" أم ماذا سيحدث داخل شقة "شريف"؟ هذا ما ستكشفه الحلقة المقبلة.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.