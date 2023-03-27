شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 4.. الشافعي يزور السيدة نفيسة: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 4 من مسلسل رسالة الإمام للنجم خالد النبوى، زيارة الإمام الشافعى بيت السيدة نفسية فى مصر، وبمجرد أن دخل دارها قال:

يا آلَ بَيتِ رَسولِ اللَهِ حُبَّكُمُ ·

فَرضٌ فَرضٌ مِنَ اللَهِ في القُرآنِ أَنزَلَهُ

يَكفيكُمُ مِن عَظيمِ الفَخرِ أَنَّكُمُ

مَن لَم يُصَلِّ عَلَيكُم لا صَلاةَ لَهُ

وفى استقباله قالت السيدة نفسية:" تفضل يا ابن العم والله ما إن رأيتك تنفست هواء مكة"، ليقول لها : "والله إن مكة تشتاق لكِ ولأهلك الطيبين".

وقالت عن مصر وأهلها: "جئت إلى مصر منذ سنين، واستقبلني أهلها بكرم فياض، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان".

وخلال لقائهما يحكي لها أنه جاء إلى مصر بحثا عن رسائل الإمام الليث بن سعد ورساله للإمام مالك، كما يحدثها عن أهمية تدوين العلم حتى إن ماتت القلوب بقي في الصدور وينفع به من يأتى بعدنا، فتنصحه أن يزور الشيخ يحيى بن حسّان البكري، فربما يجد عنده ما يبحث عنه

مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و 12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.