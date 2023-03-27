شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مذكرات زوج الحلقة 4.. طارق لطفى يقابل حبيبته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذهب يوسف (عمر الشناوي) إلى مكان عمل يارا (سارة الشامي) خلال أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 4 ويخبرها بحبه لها، وأنه لا يستطيع نسيانها، وطلب منها أن توافق على زواجهما، ويذهب رؤوف إلى والد شيرين للحديث معه عن مشاكلهما.

يتحدث سيف (حازم إيهاب) مع مها (فرح يوسف) عن علاقته بسلمى (جلا هشام) وتنصحه بضرورة التمسك بها، ثم تخبره أنها تبحث عن أمل فيرد عليها أن تأتي للعمل معه في المشروع الجديد الخاص به مع صديقه، وتنتهي الحلقة بأول مقابلة لها برؤوف (طارق لطفي) بعد تركها لزوجها وعودتها إلى القاهرة بعد غياب طويل، إذ إنها حبيبته الأولى.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.