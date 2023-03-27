شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد تذهب إلى بيت عنبة وترتدى جلابية فى 1000 حمد الله ع السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن قضت عمرها كله في كندا، تجد مايان السيد نفسها في حي الحسين، حيث يستضيفها علي بويكا (عنبة) في بيته ويعطيها جلابية أمه لترتديها، وذلك ضمن أحداث المسلسل الاجتماعي الكوميدي 1000 حمد الله ع السلامة، الذي يُعرض على قنوات CBC بالتوازي مع منصة Watch it.

بعد أن أنقذها من المبيت في الشارع بعدد كبير من الحقائب التي تركتها معها والدتها سميحة (يسرا) قبل أن تذهب إلى قسم الشرطة مع ابنها سميح (آدم الشرقاوي)، لم يجد بويكا أمامه حلا آخر لحماية سماح (مايان السيد) سوى اصطحابها معه إلى بيته الذي يقيم فيه هو وأمه بحي السيدة زينب.

بإقامة سماح في بيت بويكا، نعيش مع الإثنين، حالة من التناقض بين عالمين مختلفين، ما بين مواطنة كندية تتحدث لغة غير سليمة (عربي مكسر) وشاب من بيئة شعبية لا يتحدث الإنجليزية بطلاقة، وما يخلقه هذا التناقض من مواقف كوميدية لطيفة وسوء تفاهم متبادل. فهل ستؤدي إقامة سماح في بيت بويكا إلى تطور العلاقة بينهما، وإلى أي حد ستصل؟ هذا ما ستكشفه أحداث المسلسل.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من: شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يُعرض على قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع.