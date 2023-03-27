شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 4.. آدم الشرقاوى يتعلم الزغروطة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا مختلفة، حيث استضاف أكرم الدكتورة سميحة فى منزله، وعقب دخول يسرا وابنها لمنزل محمد ثروت، قامت العاملة التى تساعد شيماء سيف فى المنزل بالزغاريط ترحيباً بالدكتورة سميحة.. وهو الأمر الذى نال إعجاب سامح - آدم الشرقاوى، وقرر أن يتعلم الزغروطة ويصبح مصريا فى ساعات قليلة.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.