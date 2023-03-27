شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يتفاعل مع مسلسل حضرة العمدة بعد تناوله قضية ختان الإناث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل المجلس القومى للمرأة، مع أحداث مسلسل حضرة العمدة بطولة النجمة روبى، والذى يعرض على قناة الحياة ومنصة Watch it، على صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، خاصة بعد تناول قضية ختان الإناث.



مسلسل حضرة العمدة

وكتبت الصفحة الرسمية للمجلس القومى للمرأة: "لما الدكتور يدبح البنات ويهينهم يبقى جزار مش دكتور، والدين بيحرم والقانون بيجرم ولما تشوه بنتك وتخالف القانون دي مش حرية شخصية"، بهذه الكلمات التى جاءت علي لسان بطلة مسلسل "حضرة العمدة" التي تقوم بتجسيدها الفنانة "روبي" والذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم، تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج الشركة المتحدة ومجموعة فنون مصر.

وأضاف المنشور: "والذى تناول في حلقتيه الثانية والثالثة قضية هامة، وهى قضية ختان الإناث، دافعت فيها "حضرة العمدة" عن حق الفتيات في أن يعشن بكرامتهن بدون إهانة وبدون تشويه أو بتر لجزء من جسمهن بدون وجه حق وبشكل مخالف لما جاء في القانون والدين".

وتابع منشور المجلس القومى للمرأة: "يعتبر ختان الإناث شكل من أشكال العنف الذي تتعرض له الفتيات فعلي الرغم من تغليظ عقوبة ختان الاناث في قانون العقوبات المصري إلا أن هذه الجريمة ما زالت تُمارَس في حق فتياتنا الى هذا الوقت متسببة في ألم وعنف لهن وقد تصل في بعض الاحيان بهن الى الوفاة ".

تدور أحداث مسلسل "حضرة العمدة" حول "صفية عارف الفارس" والتى تجسدها النجمة روبي، التي تفوز بمنصب العمدة، فى إحدى القرى التى تحمل اسم "تل شبورة" وهى قرية رمزية، وتواجه "صفية" انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينات منصبًا كان حكرًا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع، ومن خلال المسلسل يتم مناقشة قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات وغيرها.

ويشارك خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 30 فنانا وفنانة فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبد المغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد.

وضع الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل الموسيقار شادى مؤنس، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل أديب.