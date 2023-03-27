شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 4.. زيدان يجند سحر ليتعرف أكثر على مهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم زيدان (ماجد المصري) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 4 بتجنيد سحر (مها نصار) لصالحه، ليتعرف منها على كل المعلومات والتفاصيل الخاصة بمهرة (ياسمين عبد العزيز)، ليتقرب منها، وتخبره سحر أن يبتعد عن مهرة؛ لأنها تحب رجلا صعيديا يدعى جابر، وبالفعل تذهب للاطمئنان على مهرة في منزلها.

تنشب خناقة بين عبيد أخ جابر (تامر مجدي) وبين رزق (ضياء عبد الخالق) داخل السوق بسبب المشاكل التي بينهما على الثأر، كما يستكمل سامي (أحمد الرافعي) عمله في خط الإنتاج الخاص بالأدوية المغشوشة.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.