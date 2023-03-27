شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 4.. محمد ثروت يستضيف يسرا وابنها فى منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض علي شاشة cbc ومنصة watch it، عن أحداث مختلفة، حيث باعت فوقية- شيماء سيف الأكل لجيرانها، ولكن أسماء صديقتها أبلغتها أن الزبائن يشعرون بضجر شديد بسبب الأكل وخلافه.

وحدث خلاف بين أكرم - محمد ثروت وفوقية - شيماء سيف بسبب مشروع الأكل التى أقامته شيماء سيف، كما استضاف بويكا - عنبة ، سماح - مايان السيد فى منزله، لحين إيجاد والدتها، كما استضاف أكرم الدكتورة سميحة وابنها آدم الشرقاوى فى منزله.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.