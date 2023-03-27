شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل يحيى وكنوز يتصدر تريند تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل الرسوم المتحركة "يحيى وكنوز" في موسمه الثانى تريند موقع التدوينات تويتر، اليوم مع استمرار عرض حلقاته على شاشة DMC، في تمام الساعة السادسة والربع، والمدعوم بلغة الإشارة لإتاحة فرصة مشاهدة العمل للجميع خاصة أصحاب الهمم من الصم والبكم.

اهتمت الشركة المتحدة بتقديم مجموعة من الأعمال الدرامية المتنوعة خلال الموسم الرمضانى الجارى، وكان من ضمن أهم اهتماماتها هي الأعمال الكرتونية، ولم تكتفِ بذلك بل طرحت الموسم الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة "يحيى وكنوز"، مدعومًا بلغة الإشارة، لإتاحة فرصة مشاهدة العمل للجميع خاصة أصحاب الهمم من الصم والبكم.

إشادات بسبب اهتمام الشركة المتحدة بتقديم حلقات يحيى وكنوز 2 بمصاحبة لغة الإشارة

وحصد ذلك الاهتمام العديد من الإشادات، خاصة أن الشركة المتحدة لم تفكر فقط في عمل دراما للأطفال، وإنما لم تنسِ أن تهتم وتوفر لغة الإشارة لمن يحتاجها.

ويعرض المسلسل الكرتونى "يحيى وكنوز 2" على شاشة DMC، وذلك فى الساعة 6:15 مساء، والإعادة 7:30 صباحا.

الموسم الثاني من "يحيى وكنوز" تدور أحداثه في إطار من التشويق من خلال مغامرات يحيى وكنوز والأستاذ عصام وسينو مع ظهور عدد من الشخصيات الدرامية الجديدة في هذا الموسم أبرزهم شخصية الدكتور عجيب، والذي يجسد دوره الممثل محمد ثروت، وهي شخصية مؤثرة في الأحداث الدرامية تحاول خداع يحيى ورفاقه في بداية الأحداث وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى فى العالم الحديث والقديم طول الحلقات.

ويشارك فى بطولة يحيي وكنوز الطفل إياد يحيى فى دور يحيى وبثينة هانى فى دور كنوز

الجزء الثانى من العمل يشارك فى بطولته الطفل إياد يحيى فى دور يحيى، وبثينة هانى فى دور كنوز، وعصام السقا فى دور أستاذ عصام، والفنان علاء مرسى فى دور سينو، ويجسد الفنان محمد ثروت الدكتور عجيب، والفنان القدير سامى مغاورى فى دور عم حسنى والإشراف على المحتوى الدرامي للناقدة علا الشافعي.