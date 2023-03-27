شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سوق الكانتو الحلقة 4.. اللقاء الأول بين أمير كرارة ومي عز الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصلت أحداث الحلقة 4 من مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، والمنافس في دراما رمضان 2023، إذ يذهب أحد الأشخاص ليخبر عبد العزيز مخيون بأن مخزن "عوض" تعرض لحريق وأن الاتهامات تحوم حول طه القماش.

وفي المشهد التالي توقظ شيرين ابنتها راوية أو مي عز الدين، وتتأسف لها عما حدث في ليلة الأمس وتعرضها لحالة إغماء بعدما أفسدت "مدام ماري" صفقة بيع الملابس في البانسيون، وبدورها تعتذر لها راوية عما حدث، ويحاولان البحث عن طريقة لتسديد ديونهما.

وضمن أحداث الحلقة تحدث مواجهة بين الجد أو عبد العزيز مخيون وعوض في وسط السوق، إذ يتهم الأخير طه القماش بحرق المخزن، ويشهد رشاد الحرامي أو فتحي عبد الوهاب على الأمر.

ويدبر طه للتخلص من رجال الخواجة بمساعدة أحد الأشخاص ورجاله، ويوافق الأخير على الأمر بعد أن يتفق على أن يحصل على مبلغ مالي ضخم، لكن يبدو أن طه القماش يخطط لشيء أخر.

وتقابل راوية والدها الغائب عنها والذي يعبر عن شوقه لها وتعامله بجفاء، وتعاتبه على غيابه عنها وعن والدتها، وزواجه من سيدة أخرى وانجابه أولاد دون أن يسأل عنهما طوال سنوات، ويعرض عليها الوالد أن تأخذ محل تجاري لها ولوالدتها ويطلب من السماح.

ويجتمع طه القماش وجده وعوض ورشاد الحرامي عند شيخ الحارة، ويقسم أمير كرارة بأنه لم يحرق المخزن، ويطالب الجد بأن يثبت الشاكي ويأتي بدليل على اتهاماته.

ويظهر من خلال الحلقة أن رشاد الحرامي يخطط مع والده لكي يصبح كبير السوق، بعد ان يعثر على عقد او حجة قديمة تتيح له ذلك، ولدى شخص اسمه "حسنين"، ويتضح أن هناك خلاف قديم بين جد طه القماش ووالد رشاد.

وفي مشهد تالي يصارح "يوسف" ابن مدام ماري "راوية" أو مي عز الدين بأنه معجب بها، لكنها ترفض الأمر وتشكره.

ويقابله رشاد الحرامي فاطمة ويطلب منها أن تسرق لـ العقد "الحجة" من منزل القماش، ويطلب منها التفكير في الأمر.

ويخبر عبد العزيز مخيون حفيده طه بأنه مرت 5 سنوات على غياب صالح شقيقه عن طليقته فاطمة وأن عمته "نبوية" تشعر بالحزن على ابنتها فاطمة، ويطمئنه أمير كرارة بأن صالح سيعود ويرفض طلب جده بان يتزوج من فاطمة.

وتنتهي الحلقة باللقاء الأول بين رواية أو مي عز الدين وطه القماش أو أمير كرارة صدفة في السوق.

قنوات عرض سوق الكانتو

يعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.