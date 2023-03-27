شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: شيماء سيف كوميديانة رائعة وجميلة على المستوى الإنسانى والفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت النجمة يسرا، لـ"الخليج 365"، إن الفنانة شيماء سيف والتي تشارك في مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، كوميديانا رائعة وجميلة على المستوى الإنساني والفني، مؤكدة أنها كانت معجبة بها وبفنها ولكنها لم تكن تعرفها إلا قبل عام واحد، ولكنها سعيدة بمعرفتها، وفخورة بها وبنجاحها وبمشاركتها في المسلسل.

وأشارت النجمة يسرا إلي أن شيماء سيف، إضافة كبيرة للمسلسل، وأنها تمنح العمل من روحها وتفكر دوما في كيفية تقديم دورها بإتقان وتخترع أمورا قد لا تكون موجودة في السيناريو ولكنها تضيف بهجة وكوميديا على الأحداث بروحها الحلوة وتلقائيتها في الأداء التي لا تشبه فيه أحدا.

قصة مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة

وتقدم يسرا شخصية "سميحة جاهين السويسى"، دكتورة الإعلام المهاجرة إلى كندا هي وعائلاتها، وتعود للقاهرة للبحث عن حماتها وعمتها فى نفس الوقت، وذلك بعد وصية ابن عمتها وزوجها الراحل الدكتور جلال، البحث عن والدته وتعود الدكتورة سميحة مع ابنها وبنتها لتفاجأ بحجم التغييرات في المجتمع المصري، ويكون في انتظارها العديد من المواقف والمفاجآت خلال رحلة البحث سواء داخل القاهرة أو خارجها .

قصة مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة

وتقدم النجمة يسرا خلال موسم رمضان المقبل مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" وينتمى إلى طابع الأعمال الكوميدية التي تراهن عليها خلال الموسم الرمضانى، من إخراج عمرو صلاح، وتأليف حاتم ذو الفقار، وإنتاج العدل جروب، وكشف التيزر عن كوميديا يسرا وعائلتها، حيث أوضح أن يسرا تبحث عن طنط سوسو" وهى حماتها في أحداث المسلسل.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.