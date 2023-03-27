شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 4.. نجاح الكتيبة فى تشغيل محطة كهرباء العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أفراد الكتيبة 101 خلال أحداث الحلقة الرابعة من المسلسل فى مهمتهم الموكلة إليهم من خلال الذهاب إلى محطة كهرباء فرعية فى العريش، وذلك بعد فترة من تعطلها على يد الإرهابيين ممن عطلوا وجود أية مهندسين بهدف فرض حياة سيئة على أهالى سيناء وجعلهم يعانون.

وهو ما جعل الضابط نور "عمرو يوسف" إلى الذهاب إلى المحطة والتنكر فى زي مدنيين والقضاء على المخربين هناك، حتي يتمكن المهندسين من الذهاب وتشغيل المحطة من جديد.

وكانت حلقة الكتيبة 101 الثالثة شهدت أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الثالثة من مسلسل "الكتيبة 101"، حيث تطورت الأحداث بصورة كبيرة في سيناء، بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101 بظهور الفنان أحمد صلاح حسني للمرة الأولى خلال الأحداث، حيث يجسد دور ضابط فى الجيش، خلال مشهد مع زميله الفنان كريم فهمي، وهي المرة الثانية التى يظهر فيها الأخير خلال أحداث المسلسل بعدما سبق وظهر خلال أولى مشاهد العمل.

شهدت الحلقة تطور الأحداث فى سيناء بعدما انتقل "نور" عمرو يوسف إلى سيناء هو الآخر من أجل مهمة مثلما ظهر خلال مكالمته التليفونية مع أحمد صلاح حسنى، مع ظهور الفنان محمد رجب ضمن الأحداث للمرة الأولى، ويشارك كضيف شرف بالمسلسل، بدور الضابط درديري الذى استقبل عمرو يوسف "نور" هو وأفراد كتيبته حينما دخلوا بزي مدني من أجل تنفيذ مهمة لهم فى سيناء.

الكتيبة 101 الحلقة الثالثة .. أبرزت تعاون الأجهزة الأمنية وتحديدًا فى المخابرات الحربية مع أهالى سيناء مثلما ظهر على لسان الشيخ موسى الذي يلعب دوره الفنان خالد الصاوي، حيث قابل آسر ياسين "الضابط" وأخبره بأنه يتعاون مع المخابرات الحربية منذ عام 1968 قائلا: "إحنا واحد ولما أموت أولادي هيكملوا التعاون معاكوا".

الكتيبة 101 الحلقة الثالثة شهدت من نجاح أفراد الكتيبة فى تنفيذ مهمة فى قلب نفق كان يتضمن إرهابيين وعناصر تكفيرية، كما تمكنوا من القبض على أحد قيادات التنظيم والذى يحمل اسم أبو عمار، وهو ما شكل ضربة أمنية ناجحة تعاونت فيها الأجهزة الأمنية مع أهالى سيناء بقيادة الشيخ موسى "خالد الصاوى" الذى يحرص على إمداد الجيش دائماً بالمعلومات أولاً بأول.