شكرا لقرائتكم خبر عن الصفارة الحلقة 4.. أحمد أمين وطه دسوقى ينخرطان فى إحياء الأفراح وكسب الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل الصفارة الذى يتم عرضه على قناة DMC، تغير حياة شفيق (أحمد أمين) وشقيقه وجيه (طه دسوقى) بعد استخدام الصفارة الاثرية، ليعود شفيق إلى هواية مرحلة المراهقة وهى العزف على الأورج، وأصبح يقضى وقته بصحبه شقيقه وجيه في الأفراح، والعزف ويكسبان الأموال، ولكن مستوى تفكيرهم أصبح متدنِ، ويهتمون فقط بجمع المال.

ظهرت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي فى أحداث الحلقة بشخصية سمسمة الراقصة التى تعمل مع شفيق ووجيه فى احياء الأفراح، بدأت سامية فى تشجيع الثنائى على استمرارهم مهنة العمل بالفرق واحياء الافراح، لاسيما وانهما يجيدون العمل فى هذه المهنة والتعايش معها حيث أنهما فى طريقة ارتداء الملابس، والمبالغة في ألوان الأزياء.

مسلسل "الصفارة" مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.