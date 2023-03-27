شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 4.. نيللى كريم تفضح زوجة أحمد عيد وتعلن رفضها الزواج منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، بكشف نادرة "نيللي كريم" لسميرة زوجة مسعود "أحمد عيد" التي وضعت لها السم في صحن الكحك، ويعرف الجميع نيتها هي وأم زوجها "فريدة سيف النصر" بقتل نادرة، ويوقف عبد الجبار "جمال سليمان" المشاجرة بينهما بقراره بزواج نادرة ومسعود الأسبوع القادم، لكن نادرة ترفض الزواج من مسعود.

ويجتمع أحد شيوخ النجع بالشباب ويحرضهم علي دميانة "چومانا مراد" لكونها مسيحية وتدخل بيوتهم جميعا وتفصل الملابس لزوجاتهم وأخواتهم، ويتفق معهم على خطة لتطفيشها من النجع، ويذهب أحد الشباب ويرمي أمام منزلها القمامة، لتخرج هي وتبحث عن الفاعل ولم تجده، بعدها تذهب دميانة للكنيسة وتشتكي للأب هناك عن تعبها وعدم قدرتها على تحمل سفر زوجها فينصحها بالصبر والصوم ويوعدها بالحديث لزوجها حتى يعود.

تذهب نادرة للمستشفى الذي تعمل به أنس "ندى موسى" ويراقبها مسعود، فذهبت له وحاول هو إقناعها بالزواج منه ولكنها رفضت وكشفت له السبب أنها لا تحبه ولا تستطيع الزواج منه، فهددها قائلا: "اللي ترفض مسعود تتحمل ناره"، ومن جهة أخرى شن عبد الجبار الحرب على أبو عصاية، وقرر أن يدخل السلاح أمام أهل البلد كلهم في منزله.

تذهب نادرة لمنزلها بعد عودتها من المستشفى، وتغفو للحظات، ثم تستيقظ لترضع ابنها فتتفاجأ بوجود ملثم يحمل ابنها الرضيع ويهددها بقتله إذا لم تتنازل عن الأرض.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويمنعها من أن ترث أرضا وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته، فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.