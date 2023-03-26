حضرة العمدة الحلقة 4: روبي تكشف مشكلة جديدة في تل شبورة وهي زواج الأطفال

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل حضرة العمدة ، بطولة روبى، يضرب نارى يصيب أحد البهائم، مما أدى لهياج فى سوق البهائم أسفر عن موت ثمانى بهائم واصابة بعض الناس فى تل شبورة وذهبت روبى لمنزلها مع الناس لتحل المشكلة ولكن دخلت شلباية " وفاء عامر " وأعطتها مليون جنيه أمام الجميع حتى تدفع تعويض لأهل البلد الذين أصابهم ضرر.

بعد انصراف شلباية سألت صفية ابن عمها جلال "أحمد رزق" من هى شلباية فيحذرها منها ويقول لها "حية لما تعوز وتعلبة لما تقرر " وأنها تزوجت من رجل كبير وغنى وعند وفاته ورثت كل أملاكه بالإضافة لعملها فى التوظيف وعليها أن تأخذ حذرها منها.

ذهبت صفية " روبى " لفرح ابنة آخر شلباية لتبارك لها ولكنها تفاجأت أن العريس والعروسة مازالوا اطفال ولكن تنفى شلباية هذا وتؤكد لها أنهم قد أتموا عامهم الـ18، ولكن صفية لم تصدق ذلك وتؤكد أنهم لم يتخطوا الـ14 عاما.

مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمى، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوى، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس فى الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين ومعارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولى سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.