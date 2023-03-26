شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 4.. العوضي يفتتح ورشته "الكوماندا" بشبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 4 بذهاب مهرة (ياسمين عبد العزيز) إلى جابر (أحمد العوضي) فوق السطح لتجده يأكل برفقة الست ميمى (زينة منصور)، فتغضب وتتركه وتنزل، فيبعد جابر ميمى عنه ويطلب منها تركه، وبعد أن تهدأ مهرة وتتأكد أنها فهمته خطأ تصعد إليه من جديد .

تعطى مهرة جابر مفاتيح المحل ليفتحه الورشة الخاصة به، وبالفعل يفتتحه جابر ورشة كاوتش عربيات باسم "الكوماندا"، مثل ورشته فى الصعيد، ويقيم احتفال كبير وسط شبرا لافتتاح الورشة بحضور مهرة وأخواتها.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالى، بينما تأتى الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما فى تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك فى بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.