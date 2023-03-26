1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 4.. يسرا تبحث عن ابنتها مايان السيد

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، عن أحداث متسارعة، حيث ذهبت يسرا إلى منزلها القديم لإيجاد ابنتها مايان السيد، ولكن لم تجدها، وذلك بعدما تم إخلاء سبيلها من النيابة.

يشارك فى بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوى، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض على قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى أوقات، ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.