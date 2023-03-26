شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق وحسام حسنى وأحمد جوهر فى عزاء والد محمد رحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من المطرب إيهاب توفيق وحسام حسنى وأحمد جوهر والملحن بلال سرور والملحن مصطفى جاد وسامر أبو طالب على تقديم واجب العزاء في والد الملحن محمد رحيم الذي اقيم بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وتلقى الملحن محمد رحيم عزاء والده بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، والذي وافته المنية مساء أمس، وحرص على أول الحضور الفنان خالد سليم الموزع حميد الشاعري والمخرج ماندو العدل والشاعر محمد عاطف والموسيقار صلاح الشرنوبي.

وأعلن أمس المُلحن محمد رحيم وفاة والده، حيث علق على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: توفي إلى رحمة الله سبحانه وتعالى أغلى إنسان عندي في الوجود والدي الحبيب الغالي"..