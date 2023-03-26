شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 4.. عيار نارى يتسبب فى مجزرة بسوق البهائم بتل شبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، العديد من الأحداث، حيث ظهر بسوق البهائم شخص مجهول يحمل مسدسا وصوبه نحو ضرغام "أحمد بدير"، ولكن ابنته كابر "بسمة" احتضنته لتفاديه إلا أن الرصاصة التي خرجت أصابت جاموسة من البهائم مما دفع جميع البهائم تهيج وتجري في كل مكان مما أصاب بعض الناس في تل شبورة.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين ومعارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.