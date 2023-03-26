شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 4.. ياسر جلال يخبر سائقه بتفاصيل زواجه من مى عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، برؤية السائق اصطحاب "عمرو" ياسر جلال لـ"بثينة" مي عمر واحتضانه لها، وطلب منه "عمرو" أن ينتظره بالسيارة ليصطحبه معه في السيارة، وتبادلا النظرات الغريبة بعد هذا الموقف أثناء توصيله لمنزله.

واستقبلته زوجته الأولى "عاليا" داليا مصطفى، وأخبرته بأنها قامت بتجهيز الغداء له، واتصلت به "بثينة" حتى تطمئن هل السائق قال شيئا أم لا، ليطمئنها بأنه لن يحدث خوفاً على عمله معه.

وذهب "أمجد" مراد مكرم إلى فيلا "بثينة" مي عمر في منتصف الليل بعد أن تعثر في الاتصال بها، وأرسل رسالة إلى "عمرو" ياسر جلال لتخبر بما حدث وأخبرها بأن لا تفتح له، وذهب بعد أن تملكه اليأس من أن تفتح له الباب معتقدا أنها نائمة.

واصطحب "عمرو" سائقه "طارق" لمكتب شركته وطلب منه الجلوس، وأكد له السائق بأنه لم ير شيئا ولن يتحدث في شيء وأنه حر في حياته، ولكن "عمرو" أصر على إخباره بأن "بثينة" زوجته، كما روى له التفاصيل التي حدثت وأدت لهذا الزواج.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.