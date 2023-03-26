شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 4.. طارق لطفى يحكى لوالدته مشكلاته مع زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 4 باستعداد دكتور يوسف (عمر الشناوي) لمغامراته النسائية من جديد، فضلا عن ذهاب رؤوف (طارق لطفي) إلى منزل والدته (هناء الشوربجي)، وحكى لها ما حدث معه ومع زوجته شيرين (عائشة بن أحمد)، وأخبرها أنه لم يعد يتحمل العيش بهذه الطريقة، كما تحدث مع شقيقه عن المشاكل التي بينه وبين شيرين ليحكي له سيف (حازم إيهاب) عن سلمى (جلا هشام) وتقربه منها وإعجابه بها خلال الفترة الماضية، وأفصح له عن رغبته في أخذ إجازة من عمله والعمل برفقتها ضمن أحد المشاريع.

بدأ رؤوف عيش حياته كما يريد بدون تحكمات زوجته، كما ذهب برفقة صديقه يوسف للخارج في المساء لأول مرة منذ فترة طويلة، بينما سألت مروة شيرين عن سبب مغادرة رؤوف للمنزل وهل هذا بسببها لتجاوبها شيرين أنه لديه مشاكل في عمله لذلك غادر وليس للموضوع علاقة بها.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.