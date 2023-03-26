شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 4.. خالد الصاوى يضرب طليق زوجته والأخيرة تطلب الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل "مذكرات زوج" الحلقة 4 سؤال أولاد رؤوف (طارق لطفي) عنه بعد تركه المنزل، وشيرين (عائشة بن أحمد) ترد عليهم أنه سافر بشأن عمله، كما لا يستطيع يوسف (عمر الشناوي) نسيان يارا (سارة الشامي) ويذهب إليها ويطلب منها أن توافق على زواجهما.

تذهب والدة رؤوف إلى شيرين للحديث معها عن مشاكلهما، وتخبرها أنه يتلكك ويكبر الموضوع، لترد عليها والدته أنه يحتاج فقط إلى اهتمام ورعاية منها، فتطلب منها أن يعود إلى المنزل لتهتم به وترفض الذهاب إليه.

أثناء جلسة رؤوف مع دكتور طه عياد (خالد الصاوي)، يعلم أن زوجته (سما إبراهيم) تقابل طليقها لتعالجه من آثار انفصالهما، مما يغضبه ويذهب إليها مسرعا، وهناك تنشب خناقة بينه وبين طارق (أيمن الشيوي) ويضربه، وبعدها تبكي نجيبة (سما إبراهيم) وتطلب منه الطلاق وتغلق الباب في وجهه.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.