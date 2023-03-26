شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 4.. أحمد عيد يهدد نيللى كريم بعد رفضها الزواج منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل عملة نادرة، بطولة نيللي كريم، العديد من الأحداث، فبعد أن كشفت نادرة "نيللي كريم" سميرة زوجة مسعود "أحمد عيد" عن أنها قد وضعت لها السم في صحن الكحك، أعلنت نادرة رفضها الزواج بمسعود أمام الجميع، وهنا جن جنون مسعود الذي أخد يراقبها فعندما ذهبت للمستشفى لأخته أنس "ندى موسي" علمت أنه يراقبها وينتظرها أمام المستشفى فذهبت له وحاول هو إقناعها بالزواج منه ولكنها رفضت وكشفت له السبب عن أنها لا تحبه ولا تستطيع الزواج منه فهدده قائلا: "اللي ترفض مسعود تتحمل ناره".

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.