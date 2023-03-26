شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 4.. فتحى عبد الوهاب يتفق مع الإرهابيين على العمل معهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل الكتيبة 101 اتفاق فتحي عبد الوهاب "الدكتور وحيد" مع الجماعات التكفيرية على العمل معهم وتهريبهم السلاح، وذلك بعدما رفض فى البداية مؤكداً أنه ليست له علاقة بأية خناقات دائرة بين الجيش والإرهاب أو غيره.

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "الكتيبة 101" مواصلة الأحداث فى سيناء وارتفاع الروح المعنوية للجنود فى الكتيبة بعدما تمكنوا من تدمير النفق الخاص بالإرهابيين والتكفيريين، وبالتالى ظهروا خلال الحلقة وهم يلعبوا سوياً بكرة القدم خلال مباراة ما بين الضباط والجنود معاً.

كما شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل الكتيبة 101 إبراز الجوانب الإنسانية فى حياة الضباط مثلما حصل مع حرص الضابط "نور" عمرو يوسف على نزول إجازة ومفاجأة والدته "لبلبة" فى عيد ميلاده، بالإضافة إلى زيارة آسر ياسين لوالدته نهال عنبر.