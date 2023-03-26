شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 4.. طه القماش يهدد الخواجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 4 من مسلسل سوق الكانتو بتحذير من "طه القماش" أو أمير كرارة لـ "الخواجة" بألا يتعرض لرجالته، ثم يدخل "علوان" إلى الكباريه ويسأله عما يحدث، ليرد عليه طه بأنه ليس هناك شيئا، وينصرف الخواجة.

ويذهب طه القماش إلى منزله ويخبره حارس العقار بأنه هناك عصابة دخلت شقته وحطموها.

قنوات عرض سوق الكانتو

يعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.