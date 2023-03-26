شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم وحميد الشاعرى يقدمان واجب العزاء فى والد محمد رحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى حاليا الملحن محمد رحيم عزاء والده بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، والذي وافته المنية مساء أمس السبت، وحرص على أول الحضور الفنان خالد سليم والموزع حميد الشاعري والمخرج ماندو العدل والشاعر محمد عاطف والموسيقار صلاح الشرنوبي والملحن مدين والمنتج هاني محروس .

وأعلن أمس المُلحن محمد رحيم وفاة والده، حيث علق على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: توفي إلى رحمة الله سبحانه وتعالى أغلى إنسان عندي في الوجود والدي الحبيب الغالي"، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجنازة أو موعد تلقى العزاء.

وحل المطرب والملحن محمد رحيم ضيفا على برنامج "نص تون" الذى يُعرض على تليفزيون الخليج 365، مساء كل يوم جمعة، ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وفى لقائه أجاب رحيم عن السؤال الصعب وهو "لماذا بعد أن نجح في السنوات الماضية في صناعة نجومية الفنانة روبى بأغنيات حققت نجاحا كبيرا مثل ليه بيدارى كده ومشيت ورا إحساسى وغيرها؟" فقال إنهما تعاونا سويا في أغنية جديدة منذ عام، ولكن لا يعرف لماذا لم تطرحها إلى الآن رغم أنها أغنية قوية جدا وربما تطرحها في الأيام المقبلة، ولكنى أهمس في أذنيها أن تطرحها.

وأضاف رحيم أيضا أن بعض الملحنين المتواجدين على الساحة الغنائية حاليا نجحوا في أن يثبتوا موهبتهم في عالم التلحين، منهم عزيز الشافعى فهو موهوب وعبقرى، وكذلك الملحن بلال سرور عبقرى، ومن الملحنين أيضا ذكر كل من: فارس فهمى وتامر على.

وأضاف أنه في بداية مشواره الموسيقى كان يدرس بكلية التربية الموسيقية عام 1998 وبالصدفة تقابل مع النجم حميد الشاعرى وعرض عليه أن يعرض بعض الأعمال التي قام بتلحينها وحينما تقابل معه باستوديو إم ساوند هو والشاعر محمد ر فاعى الذى كان زميله وصديقه بالكلية تقابلا بالصدفة هناك مع الهضبة عمرو دياب وسمع وقتها أغنية وغلاوتك التي ألفها رفاعى أيضا، واختارها الهضبة في ألبومه، وحققت نجاحا كبيرا وقال الفضل في هذه الانطلاقة للفنان الكبير حميد الشاعرى.