شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 4.. هل يثير أحمد غزى المتاعب بين ياسمين عبد العزيز والعوضى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 4، برزت شخصية طارق التي يؤديها النجم الشاب أحمد غزي، والتي تشير مشاهده في المسلسل الرمضاني إلى أنه يتجه في طريق خطر سيتسبب في إثارة المشاكل بين بطلي المسلسل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، خاصة مع النظرة الحادة التي كست وجهه بعد تقدم جابر أبو شديد للزواج من مهرة وموافقتها على العرض.

ويظهر تسلسل الأحداث إلى أن طارق يصاحب أصدقاء السوء، وأكد تعرض لصوص له في الشارع خلال الحلقة الثانية، حيث كان سيتلقى ضربا مبرحا لولا تدخل جابر أبو شديد (أحمد العوضي) والذي تغلب على اللصوص وأنقذه من بين أيديهم، إلا أن ذلك لا يردعه عن طريق الخطأ، حيث نكتشف أنه يصادق موزع المخدرات عمدة ويتردد على منزله للحصول على مخدرات.

وإلى جانب تعاطي المخدرات يتعرف طارق على روبي مدمنة المخدرات في منزل عمدة ويحدث انجذاب بينهما ما ينبئ بدخوله إلى طريق مظلم على يدها وظهر ذلك بشكل واضح في الحلقة الرابعة من المسلسل الرمضاني.

ويظهر حالة التشاحن التي تحدث بينه وبين أخته مهرة في تسلله من ورائها لمقابلة أصدقائه ومحاولته هو وأخته إقناعها بالعودة إلى العمل رغم تعرضها للمضايقات في المشغل، بجانب جداله معها لإقناعها بالزواج من رجل الأعمال الثري زيدان صاحب الأعمال المشبوهة.

تعرض قناة on حصريا فى العاشرة والنصف مساء، مسلسل ضرب نار، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وتدور قصة مسلسل ضرب نار في إطار شعبي تشويقي، إذ تبدأ الأحداث في إحدى قرى صعيد مصر، حيث يعيش جابر الكوماندا (أحمد العوضي) مع أسرته المكونة من والدته وشقيقه وشقيقته، ويمتلك محل "كاوتشات سيارات"، وفجأة تنقلب حياته ويضطر لترك قريته بعد جلسات عرفية، بسبب ثأر خاص بمحسن ابن عمه.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى يعرض على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من: ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.



العوضى وياسمين عبد العزيز مسلسل ضرب نار الحلقة 4



ياسمين عبد العزيز مسلسل ضرب نار الحلقة 4