شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة الثالثة .. كل ما يجب أن تعرفه قبل عرض الحلقة الرابعة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكتيبة 101 الحلقة الثالثة شهدت العديد من الأحداث المهمة وينتظر الجمهور عرض الحلقة الرابعة في التاسعة إلا ربع علي قناة on، حيث يستكمل الجمهور التعرف على تطورت الأحداث بصورة كبيرة في سيناء، بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101 بظهور الفنان أحمد صلاح حسني للمرة الأولى خلال الأحداث، حيث يجسد دور ضابط فى الجيش، خلال مشهد مع زميله الفنان كريم فهمي، وهي المرة الثانية التى يظهر فيها الأخير خلال أحداث المسلسل بعدما سبق وظهر خلال أولى مشاهد العمل.



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة

الكتيبة 101 الحلقة الثالثة شهدت من نجاح أفراد الكتيبة فى تنفيذ مهمة فى قلب نفق كان يتضمن إرهابيين وعناصر تكفيرية، كما تمكنوا من القبض على أحد قيادات التنظيم والذى يحمل اسم أبو عمار، وهو ما شكل ضربة أمنية ناجحة تعاونت فيها الأجهزة الأمنية مع أهالى سيناء بقيادة الشيخ موسى "خالد الصاوى" الذى يحرص على إمداد الجيش دائماً بالمعلومات أولاً بأول.

وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، رشا مهدى، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويعرض المسلسل على قناة ON فى تمام الساعة 8.45 دقيقة، كما يعرض على watch it.