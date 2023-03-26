شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4 .. محمد رمضان يضرب شقيق زوجته علقة موت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل جعفر العمدة تشاجر الفنان محمد رمضان مع كارم فتح الله نجل حمادة فتح الله بسبب اعتداء الأول على زوجته، وقام جعفر بضربه ووصلت لقتله، إلا أن زوجته الفنانة إيمان العاصى طلبت منه عدم قتله وقالت له: "بلاش تموته يا جعفر قتلتلي واحد قبل كده مش لازم يكونوا اتنين".

وقال رمضان في وسط الحارة: "اشهدي يا سيدة يا زينب عائلة فتح الله فتحت باب الدم تاني وأنا مش هقفله".

وهدد شقيق إيمان العاصى بقتل زوجها الفنان محمد رمضان بعد نشوب مشاجرة بينهم، وقال شقيقها أنا مش هسكت على اللي حصل أنا لازم أخلص منه أنا هقتل جعفر العمدة".

وكان في نهاية الحلقة الثالثة من مسلسل جعفر العمدة قد تصادف مقابلة الفنانة إيمان العاصي التي تظهر بشخصية دلال فتح الله، بوالدها الفنان طارق النهري أمام منزلها بالسيدة زينب، وقام بعتابها بعد أن قاطعته هو وأسرتها بعد أن تسببا في إسقاط جنينها.

وأثناء حديث إيمان العاصي مع والدها طارق النهري قام شقيقها الفنان أحمد عبد الله الذي يظهر بشخصية “كارم فتح الله” بصفعها على وجهها في الشارع أمام الجميع وذهب أحد الأشخاص إلى جعفر العمدة الذي يجسده الفنان محمد رمضان لإبلاغه بالأمر.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبد الله.

كما حققت أغنية "أنا قادر" الدعائية لمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والتي يغنيها المطرب أحمد سعد، أكثر من 5 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، وما زالت الأغنية تحقق مشاهدات كبيرة خاصة أن المسلسل من الأعمال المهمة في موسم رمضان.

"أنا قادر" يشارك فيها بالاداء الصوتى الشاعر هشام الجخ، ويغنيها أحمد سعد، ومن ألحان هيثم نبيل، ومن المقرر أن يقدم سعد عدة رباعيات في مسلسل "جعفر العمدة".