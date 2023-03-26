شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 4.. شيرى تطلب من جميلة مساعدتها فى الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "جميلة" بطولة النجمة ريهام حجاج، العديد من الأحداث المهمة، إذ يعنف "طارق" زوجته "داليا" على فعلتها مع جميلة ويتهمها بالجنان ويؤكد لها متحديًا أنه سيتزوج شهيرة، تزغرد "داليا" وتخبر ابنتها أن والدها سيصبح عريسًا قريبًا، يتصل طارق بشهيرة ويؤكد لها أنه سيعالج الأمر وتؤكد له شهيرة أنها ستنتقم.

تقرر آية ترك المنزل وترحب شهيرة بالأمر، يعنف "شريف" هشام إسماعيل زوجته "آية" على تركها لمنزل والدتها، يطلب "أكرم" من "شريف" بعض الأموال ويطلب "شريف" التوقيع مقابل الأموال ويوافق أكرم.

تحاول جميلة البحث عن ألفت الممرضة، تواجه "جميلة" ألفت بما حدث وتعترف ألفت لجميلة باتفاق شريف معها، تقوم "جميلة بتسجيل اعتراف ألفت، يقتحم زوج ألفت المكان ويقوم بأخذ تيليفون جميلة.

تحاول نرمين التقرب من زياد عن طريق ابنهم يونس وزيارته في العيادة وتطلب من يونس ان ينتظر مع الممرضة حتى تنهي حديثها مع والده، تعتذر نرمين على فعلتها في محاولة للتقرب منه مره أخرى و تطلب منه ان تعود له مره أخرى سرًا، ويكرر زياد عدم رغبته في العودة لها مهما حاولت.

تخبر نرمين شيري بفشل خطتها، و تؤكد لها شيري أن عرض الزواج عليه سيجعله يفكر مثله مثل جميع الرجال على ضمانة شيري، تخبر نرمين "هشام" الفنان أحمد وفيق بما حدث و يؤكد لها استمري على خطط شيري زوجتي وتأكدي من عودة زياد لكي مرة أخرى.

يصارح زياد جميلة بزيارة نرمين وعرض الزواج السري الذي قدمته، ويؤكد زياد لجميلة مدي حبه و تمسكه بها، و يطلب منها زياد الاتصال بوالدتها و الاطمئنان عليها ولا يعلم بعلاقه شهيرة بطارق نصار".

تزور شيري جميلة وزياد وهي مفتعلة خناقه مع "هشام" وتلوم نفسها على تركها وظيفتها كمذيعة سابقه، وتطلب منهم ان يساعدوها في طلاقها من "هشام".

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.