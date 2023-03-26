شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 4.. القبض على الكبير ومربوحة وجونى يفشل فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ الكبير "أحمد مكى" وزوجته مربوحة "رحمة أحمد" كلام الدكتورة جميلة أخصائية العلاقات الزوجية وتنكرا فى أزياء غريبة لتجديد حبهما خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوى 7.

وأثناء تجولهما بالسيارة وقفهما كمين، ولكن الكبير كان لم يحمل أى أثبات شخصية فتم القبض عليهما، كما فشل مشروع جونى الأول الجيم واتضح أن أجهزة الجيم الذى جاء بها هجرس "محمد سلام" مسروقة وطالب صاحب الأجهزة باستعادتها مرة أخرى كما طالب أصحاب المزاريطة من جونى استعاده اشتراكاتهم.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.