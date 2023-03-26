شكرا لقرائتكم خبر عن علي الكشوطي: الجمهور تفاعل بشكل كبير مع حلقات مسلسل الكبير أوى على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الناقد والكاتب الصحفي على الكشوطى، رئيس قسم الفن باليوم السابع، خلال مداخلة مع الإعلامي باسم طبانة على قناة eXtra news أن الجزء السابع من مسلسل الكبير أوى حقق نجاحا كبيرا حتى الآن، وتفاعل معه الجمهور خصوصًا بعد حلم الفنان أحمد مكى بالزواج من لورديانا، وأصبح المشهد متصدر حتى وقتنا هذا، مضيفًا أن الحلقات المقبلة تشهد عددا من المفاجآت، وتكشف الخروج من المزاريطة، إضافة إلى مسلسل الكتيبة 101 والذي خطف الجمهور منذ الحلقة الأولى.



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة

مسلسل "الكبير أوى 7" يعرض على قناة on حصريًا فى السادسة والربع مساءً طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it.

"الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.



مسلسل الكبير اوي 7