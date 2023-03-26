شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 4.. ريهام حجاج تواجه سوسن بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت مساء اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

بدأت أحداث الحلقة بزيارة "داليا" الفنانة عبير منير زوجة طارق نصار لجميلة حيث عملها بالنيابة وتخبرها عن علاقة والدتها شهيرة بزوجها طارق، بينما يخيم على جميلة حالة من الوجوم و الصمت تخرج داليا فلاش ميموري من حقيبتها تحتوي على رسائل و مكالمات لهم، تهدد داليا جميلة بفضح الامر أمام الجميع و تحويله لفضيحة، تجد جميلة في الرسائل والدتها وهي تتحدث في دلال مع "طارق نصار" سامح الصريطي.

تواجه "جميلة" والدتها بما سمعته ورأته على الفلاش ميموري، و لكنها تنكر الامر تؤكد "آية" كلام "جميلة" و علاقة والدتها "بطارق" و حكت ما شهدته اثناء وجودها معه، تخبرهم "شهيرة" بقوة انها حره في تصرفاتها.

قصة مسلسل جميلة

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل جميلة

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.