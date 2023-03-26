شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبه 101 الحلقه الثالثه .. ملخص تطورات الأحداث بسيناء (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكتيبه 101 الحلقه الثالثه .. أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الثالثة من مسلسل "الكتيبة 101"، حيث تطورت الأحداث بصورة كبيرة في سيناء، بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101 بظهور الفنان أحمد صلاح حسني للمرة الأولى خلال الأحداث، حيث يجسد دور ضابط فى الجيش، خلال مشهد مع زميله الفنان كريم فهمي، وهي المرة الثانية التى يظهر فيها الأخير خلال أحداث المسلسل بعدما سبق وظهر خلال أولى مشاهد العمل.



الكتيبه 101 الحلقه الثالثه



الكتيبه 101 الحلقه الثالثه



الكتيبه 101 الحلقه الثالثه



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبه 101 الحلقه الثالثه



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة



الكتيبة 101 الحلقة الثالثة

الكتيبة 101 الحلقة الثالثة .. شهدت الحلقة تطور الأحداث فى سيناء بعدما انتقل "نور" عمرو يوسف إلى سيناء هو الآخر من أجل مهمة مثلما ظهر خلال مكالمته التليفونية مع أحمد صلاح حسنى، مع ظهور الفنان محمد رجب ضمن الأحداث للمرة الأولى، ويشارك كضيف شرف بالمسلسل، بدور الضابط درديري الذى استقبل عمرو يوسف "نور" هو وأفراد كتيبته حينما دخلوا بزي مدني من أجل تنفيذ مهمة لهم فى سيناء.

الكتيبة 101 الحلقة الثالثة .. أبرزت تعاون الأجهزة الأمنية وتحديدًا فى المخابرات الحربية مع أهالى سيناء مثلما ظهر على لسان الشيخ موسى الذي يلعب دوره الفنان خالد الصاوي، حيث قابل آسر ياسين "الضابط" وأخبره بأنه يتعاون مع المخابرات الحربية منذ عام 1968 قائلا: "إحنا واحد ولما أموت أولادي هيكملوا التعاون معاكوا".

الكتيبة 101 الحلقة الثالثة شهدت من نجاح أفراد الكتيبة فى تنفيذ مهمة فى قلب نفق كان يتضمن إرهابيين وعناصر تكفيرية، كما تمكنوا من القبض على أحد قيادات التنظيم والذى يحمل اسم أبو عمار، وهو ما شكل ضربة أمنية ناجحة تعاونت فيها الأجهزة الأمنية مع أهالى سيناء بقيادة الشيخ موسى "خالد الصاوى" الذى يحرص على إمداد الجيش دائماً بالمعلومات أولاً بأول.

وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، رشا مهدى، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويعرض المسلسل على قناة ON فى تمام الساعة 8.45 دقيقة، كما يعرض على watch it.