شكرا لقرائتكم خبر عن سره الباتع الحلقة 5.. الفرنسيون يقبضون على خالد الصاوى بعد مقتل 3 جنود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف المعروضة علي قناة أون دراما يلقي الجنود الفرنسيون القبض علي شيخ البلد (خالد الصاوي) من منزله ويضعونه في السجن، وينادي منادي بأن الفرنسيين سيقتلون الشيخ سليم إذا لم يسلم قاتل الجنود نفسه وهو السلطان حامد وابن عمه ناجي (ميدو عادل).

كانت قد تصاعدت الأحداث وقام حامد (أحمد صلاح السعدني) وناجي (محمد عادل) بالثأر لمقتل صابر وقتلوا ثلاثة جنود من الفرنسيين ممن قتلوا الشيخ صابر (هشام الجخ).

وعلي الجانب الآخر يقبل الشيخ سليم (خالد الصاوي) الحاج شهاب (أحمد عبد العزيز)، ويخبره بما يفعله صابر من أفعال قد تثير حفيظة الفرنسيين، ويسأل (أحمد عبد العزيز) الشيخ سليم عن ابنته (صفية) التي تقوم بدورها حنان مطاوع والتي يتحدث معها بعد ذهابه مع الشيخ سليم لمنزله ويعزم نفسه علي الغداء، ويلمح أحمد عبد العزيز لحنان مطاوع بالزواج ويطلب منها أن تتزوجه، ويكون رد فعلها الضحك بشكل هيستيري ساخر.

كانت قد بدأت الحلقة الخامسة بجنازة السيخ صابر (هشام الجخ) وخرج كل أهل بلدة شطانوف متأثرين بمقتله وطالب حامد بالقصاص ممن قتلوه وتحولت الجنازة لمظاهرة حيث توجه اهل القرية متزعمهم حامد (أحمد صلاح السعدني)، وردد الجميع هتافات عن الشهداء معتبرين صابر شهيد من شهداء القرية مرددين: دم الشهدا غالي غالي.. وحق الشهيد مش هنسيبه، وغيرها من الهتافات.

وطالب حامد القائد الفرنسي بتسليم الجندي قاتل صابر لكنه يرفض بعجرفة ويحاول تهدئة الموقف لكنه في النهاية يصرخ في وجه الفلاحين ويطردهم، ويتوعد حامد والفلاحين ومنهم ناجي (ميدو عادل) شقيق صابر الجنود الفرنسيين.

وكانت قد شهدت الحلقة الماضية العالم الفرنسي كليمونت (حسين فهمي) يكتب عن المصريين وعن صفاتهم وأهم ما يميزهم عن شعوب العالم واصفًا المصريين بأنهم شعب لا مثيل له في كل شيء حتي في الشتائم فلديهم قاموس خاص بهم في الشتائم، كما يقول عنهم إنهم يتوحدون عند أي عدو يحاول النيل منهم.

كانت قد شهدت الحلقات السابقة الكثير من الأحداث والمعارك ما بين الفرنسيين والمماليك، وبعد هزيمتهم شر هزيمة هرب المماليك من قرية شطانوف ونابليون يجعلها مقرا للحملة ويعد قائد من قواده بحكمها من بعده ويسلمه القلعة الجديدة ، ويجتمع اهل القرية جميعا ويتناقشون سويا حول موقفهم من الحملة وهل يبدأون بالهجوم علي الحملة أم يستسلمون وينقسمون اهل القرية قسمين ما بين مؤيدين للفرنسيس ومعارضين لهم يطالبون بمواجهتهم.

مسلسل (سره الباتع) للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

والمسلسل يعرض علي قناة الحياة في العاشرة مساء، فيما يبدأ عرض المسلسل على شاشة on في الحادية عشر ونصف.