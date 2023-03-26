شكرا لقرائتكم خبر عن على الكشوطى يكتب: فى عشق كادرات مسلسل رسالة الإمام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصر كما لم نرها من قبل، ربما هذا الشعار هو ما حرص صناع الدراما على العمل تحته، ربما هو اتفاق فعلي، وربما هو غيرة على جمال بلادنا الذي لا يراه العالم ربما كما نراه نحن، حيث تظهر مسلسلات الشركة المتحدة جمال مصر وروعة أماكن التصوير بها واللوكيشنات المفتوحة، التي لا يضاهي جمالها أي مكان في العالم، طبيعة خاصة أصيلة حبا الله بها مصر وحدها تميزها العين ويخفق لها القلب في كل حين.



رسالة الإمام



رسالة الإمام



خالد النبوي في رسالة الإمام



رسالة الإمام

مسلسل "رسالة الإمام" واحد من أهم المسلسلات المعروضة على شاشات قنوات المتحدة، والذي لا يسمح للمشاهد سوى بالوقوع في عشقه وعشق كادراته ولوحاته الفنية التي رسمها مخرج العمل الليث حجو وفريق العمل الذي يضم مدير التصوير تيمور تيمور واحد من أبرز مديرين التصوير نستطيع أن نتباهي به وبعمله أمام العالم ووسط كبار مديرين التصوير، وذلك أيضًا مع محمود يوسف مدير تصوير الوحدة الثانية.



مسلسل رسالة الإمام



مسلسل رسالة الإمام



مسلسل رسالة الإمام



مسلسل رسالة الإمام

تضافرت الجهود جميعها لتظهر لنا لوحات فنية وكادرات متقنة، لا لاستعراض أو ملء مساحات أو حشو لا يفيد الدراما، حيث حرص حجو على أن يقدم عمل متكامل تتفاضر فيه الأزياء لسامية عبد العزيز مع موسيقي العبقري تامر كروان، لنقف جميعًا ننظر لمسلسل رسالة الإمام بكل فخر ونتباهي بعودة هذه النوعية من الأعمال التي لم يكن إنتاجها سهلاً، ربما تأخرت قليلاً خطوة عودة هذه النوعية من المسلسلات ولكن الأهم هي أن العودة عودة قوية ومباركة بجهود جعلت العمل لا يقل عن مستوى الأعمال العالمية في نفس تلك النوعية من الدراما، ويجعلنا نعبر عن امتنانًا للشركة المنتجة ميديا هب سعدي – جوهر علي تقديمها عمل مع الشركة المتحدة سيعيش طويلاً وسيكون مرجعًا لكثير من الأعمال التي سيتم إنتاجها في الفترة المقبلة.



مسلسل رسالة الإمام



مسلسل رسالة الإمام



مسلسل رسالة الإمام



مسلسل رسالة الإمام

الحديث على عظمة وجمال أداء خالد النبوي في تقديم شخصية الإمام الشافعي في المسلسل رغم أنه لم يأت بجديد إلا أنه يستحق الثناء، خاصة أن روح وتفاصيل وملامح خالد النبوي الممثل الواعي والمجتهد في المذاكرة والتحضير للشخصيات التي يقدمها في أعماله، حاضرة وبقوة في مسلسل "رسالة الإمام" فهي نوعية الأعمال التي تثير شهية النبوي للعمل، خاصة أن شخص يقبل التحديات ويستعد جيدًا لمواجهة الصعوبات، لا يقدم إلا ما هو راضٍ عنه ويفخر به في أرشيفه السينمائي والتلفزيوني.



رسالة الإمام



رسالة الإمام



حمزة العيلي في مسلسل رسالة الإمام



رسالة الإمام

من بين الوجوه اللامعة في مسلسل رسالة الإمام هو السرى ابن الحكم "حمزة العيلي" ذلك الموهوب المتفرد، الذي يتلبس الشخصية بكفاءة واقتدار.. ممثل موهوب لا ينقصه شيء ويضيف لكل الأدوار التي يشارك فيها ويكفي ظهوره فقط دون أن ينطق كلمة واحدة ليجعلك علي يقين بأنك أمام ممثل من العيار الثقيل.