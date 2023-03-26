شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 4.. الكبير ومربوحة يرتديان أزياء غريبة لتجديد حبهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوى 7، بمطالبة الدكتورة جميلة أخصائية علاقات زوجية "نور" من الكبير "أحمد مكى" ومربوحة "رحمة أحمد" أن ينفذا كلامها ويستمعان لها جيدًا من أحل استمرار زواجهما دون مشاكل، وطلبت منهما أن يجددا حبهما والتنكر فى أزياء مختلفة وأن يتعرفا على بعض من أول وجديد.

وتنكر الكبير ومربوحة فى أزياء غريبة، خارج المزاريطة وجاء نفادى "حاتم صلاح" بمربوحة وينتظرها الكبير فى السيارة وعند نزولها لم تدور سيارة الكبير ووقفت فى الشارع حتى جاء أحد الشباب وافتكرها أنها فتاة ليل وهى ظنت أنه الكبير ولكن العدسات التى تضعها لم ترَ بها كثيرًا وعندما وجد الكبير ذلك المشهد نزل مسرعًا وأخذها منه.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.