شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 4 من كشف مستعجل.. خاطر يورط محمد عبد الرحمن سهام فى أول جريمة قتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت اليوم منصة watch it الحلقة الرابعة من مسلسل "كشف مستعجل" الذي يقوم ببطولته النجوم مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وهنادي مهنا وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين.

بدأت الحلقة بتعليمات من يوسف "مصطفى خاطر" لدكتور سهام "محمد عبدالرحمن"، أولها أن يتوقف عن الغضب ويبتسم دائما لأنهم في رحلة، وتهديده بعدم التهرب منه مره أخرى والا سيقتله هو وعائلته، ومنعه من دخول الحمام، ثم تلقى يوس مكالمة من مودي الذي يحركه في جرائم القتل "محمد لطفي" يبلغه بأول تعليمات في الجريمة الجديدة.

في المقابل تجلس عاليا "هنادي مهنا،" مع لي لي "إلهام وجدي"، وتحاول لي لي إقناعها بألا تتعجل في الزواج من يوسف لأنها لازالت تحت تأثير قصة حب مع أمجد البنهاوي "محمد على رزق"، وعندما يتحرك يوسف لتنفيذ جريمته يصطحب معه سهام بالإكراه، ويجبره على أن يشاركه في الجريمة ويقوم بتصويره.

بعد ارتكاب جريمة القتل يخرج يوسف و سهام بالجثة، فيفاجأوا بعز الرجال والد سهام يقف أمام باب إحدى الشاليهات في القرية التي يقيمها بها في الفيوم ويكتشفوا أنه يقف للتحرش بفتاة في حضور زوجها، خاصة أنه يعاني من زهايمر شديد وبا يتذكر أبناءه وزوجته.

يذهب يوسف و سهام و عز الرجال إلى منطقة بحرية ويلقي سهلم بجثة القتيل في البحر مجبرا ويصوره يوسف، بعد أن مروا من كمين شرطة في هدوء بعد أن تأكد الضابط بإصابة والد سهام بزهايمر.

بعد العودة للفندق يقوم سهام بتفتيش ملابس يوسف ويجد زجاجة كانز، فيفتحها ويكتشف أنها قنبلة أعصاب، تصيبه هو ويوسف ويفقدا الوعي ويخرجا معا في مشاهد كوميدية في أرياف الفيوم مع الحيوانات ووسط الغيطان، في المقابل تظن عاليا و لي لي أن يوسف و سهام يقوما بخيانتهم وهوسبب اختفائهم.

وتنتهى الحلقة بمشهد رومانسي يجمع سهام و لي لي مع يوسف و عاليا على أنعام الجيتار، في حين ينتظر مودي "محمد لطفي" أن يكمل يوسف مهمته في قتل آخرين