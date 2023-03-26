شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم: حاولت الاعتذار عن "عملة نادرة" فى البداية وتدربت على اللهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجمة نيللى كريم عن فكرة اعتذارها عن مسلسل "عملة نادرة" الذى يعرض حاليًا ضمن السباق الرمضانى الحالي، من خلال حوار مع ”الخليج 365”، حيث قالت: فى البداية، وعندما قرأت السيناريو ذهلت من الأحداث واللهجة، وفكرت فى الاعتذار عن المسلسل، وظللت وقتًا طويلاً مترددة، بالإضافة إلى أن اللهجة صعبة جدًا، خاصة أن الصعيد يوجد فيه أكثر من لهجة، ولكل نجع أو مدينة اللهجة الخاص بها، وهنا تكمن المعضلة، عندما عقدنا عدة جلسات عمل مع المنتج جمال العدل والمؤلف جمال العدل وماندو، طمأنونى للغاية، وعقدنا جلسات عمل وورش مع مصحح اللهجة عبد النبى الهوارى، الذى أعطانى دروسًا على مدار شهرين على اللهجة لإتقانها بشكل مميز، بالإضافة إلى الثقة أو السهولة التى تعامل بها مع فريق العمل.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.