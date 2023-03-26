كتب امير فتحي في الأحد 26 مارس 2023 05:43 مساءً - شارك الحساب الرسمي الرسمي لبرنامج “عرب وود” على موقع “انستجرام” صورة للفنانة درة تجمعها بحماتها، وذلك في الظهور الأول لوالدة زوجها هاني سعد على السوشيال ميديا .
ظهرت الفنانة درة في الصورة برفقة زوجها رجل الأعمال هاني سعد وتتوسطهما والدة زوجها وهي ممسكة بأيديهما .
فيما لفت برنامج “عرب وود” في تعليقه على الصورة إلى أنه تم التقاطها بمناسبة الاحتفال بشهر رمضان المبارك، فكتب: “شهر رمضان يجمع درة وحماتها بأول صورة عبر الإعلام بعد زواجها” .
وفي سياق آخر تشارك الفنانة التونسية درة في موسم رمضان 2023 بمسلسل “الأجهر”، والتي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي .
ويشارك في بطولة المسلسل: عمرو سعد، درّة، سيد رجب، أحمد مجدي، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي وغيرهم .. ومن إخراج ياسر سامي .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة .. أول ظهور للفنانة درة مع حماتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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