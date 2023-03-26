بالصورة .. أول ظهور للفنانة درة مع حماتها

كتب امير فتحي في الأحد 26 مارس 2023 05:43 مساءً - شارك الحساب الرسمي الرسمي لبرنامج “عرب وود” على موقع “انستجرام” صورة للفنانة درة تجمعها بحماتها، وذلك في الظهور الأول لوالدة زوجها هاني سعد على السوشيال ميديا .

ظهرت الفنانة درة في الصورة برفقة زوجها رجل الأعمال هاني سعد وتتوسطهما والدة زوجها وهي ممسكة بأيديهما .

فيما لفت برنامج “عرب وود” في تعليقه على الصورة إلى أنه تم التقاطها بمناسبة الاحتفال بشهر رمضان المبارك، فكتب: “شهر رمضان يجمع درة وحماتها بأول صورة عبر الإعلام بعد زواجها” .

وفي سياق آخر تشارك الفنانة التونسية درة في موسم رمضان 2023 بمسلسل “الأجهر”، والتي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي .

ويشارك في بطولة المسلسل: عمرو سعد، درّة، سيد رجب، أحمد مجدي، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي وغيرهم .. ومن إخراج ياسر سامي .