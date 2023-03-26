فنان مصري شهير يثير الجدل بهجومه على زملاؤه: “كفاية تقليد بقى خلي عندكم كرامة”

كتب امير فتحي في الأحد 26 مارس 2023 05:43 مساءً - اتهم الفنان رامز أمير بعض زملاؤه من الفنانين دون الكشف عن هويتهم بتقليدهم للفنان محمد رمضان وأدواره في أعمالهم، على الرغم من مهاجمتهم له من قبل .

كتب رامز أمير في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “هما الزملاء اللي قعدوا سنين يهاجموا محمد رمضان مش مكسوفين دلوقتي وهما بينحتوه فى أعمالهم” .

تابع: “عادي كده المسلسلات كلها بقت الأسطورة .. كفاية تقليد بقى خلي عندكم كرامة .. الواحد كل مدى بيحترم مشوار محمد رمضان جدا، نجم جابها من الصفر بعرقه، راجل أصل مش صورة” .

يذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك في موسم رمضان 2023 بمسلسل “جعفر العمدة”، والتي تدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى .. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي .

ويشارك “رمضان” في بطولة المسلسل كلا من الفنانين: زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر وغيرهم .