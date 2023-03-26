الحكم بتغريم شيرين عبد الوهاب 5 مليون جنيه

كتب امير فتحي في الأحد 26 مارس 2023 05:43 مساءً - قضت المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد 26 مارس بتغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب مبلغ تقدر قيمته 5 مليون جنيه لصالح شركة روتانا .

ويأتي هذا الحكم على خلفية الدعوى القضائية التي أقامتها شركة روتانا ضد شيرين، وطالبتها فيها بسداد تعويض مالي قدره 10 مليون جنيه .

وذلك بسبب عدم التزام الفنانة شيرين عبد الوهاب ببنود التعاقد الذي تم بينها وبين شركة “روتانا” للإنتاج الفني في عام 2019، ونص على تقديمها لألبومين .

وشمل التعاقد بين الطرفين على تقديم ألبوم 10 أغاني وتصوير 2 فيديو كليب، و إحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها شركة روتانا، بحسب الدعوى .

وعلى الجانب الآخر، كانت قد أكدت شيرين على أنها لم تخل ببنود العقد المبرم بينها وبين الشركة، وأنها على استعداد تام لتسليم ألبومها المنصوص عليه في العقود .