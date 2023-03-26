شكرا لقرائتكم خبر عن أوسيمين يستعد لخيانة نابولي والإنتقال إلى هذا النادي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية أن النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مستعدا تماما لخيانة نابولي فى الفترة القادمة، والإنتقال إلى تشيلسي الإنجليزي، حيث أن اللاعب صرح من قبل أنه يحلم بالإنتقال إلى البيرميرليج، وأن خطوته القادمة ستكون هناك.

وأضافت التقارير، أن تشيلسي مستعدا لتقديم عرضا خيالي لنابولي، بقيمة ما يقارب من 100 مليون يورو، من أجل إتمام هذا الإنتقال، فيما يريد الفريق الإيطالي رفع المبلغ المادي المقدم من أجل السماح بهذا الإنتقال.

وأكدت التقارير أن أوسيمين يوافق على الإنتقال إلى تشيلسي، فى خطوة آخري نحو تحقيق حلمه بالتواجد داخل البيرميرليج، الأمر الذي قد يساهم فى خروج اللاعب عن الفريق الإيطالي بنهاية الأمر.



موقف نابولي من عرض تشيلسي

هذا وينتظر نابولي الحصول على مبلغ مادي أكبر من ذلك من أجل حسم هذا الإنتقال، حيث من المتوقع أن لن يسمح مسئولي الفريق الإيطالي للاعب النيجيري بالرحيل، إلا فى حالة حصوله عن ما يعادل من 150 مليون يورو.

كما أن مسئولي نابولي لا يمتلكون خيارات كثيرة سوي بيع اللاعب، فى ظل رغبة اللاعب القوية فى مغادرة الدوري الإيطالي خلال الموسم المقبل.